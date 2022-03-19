TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI - Son Dakika
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TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI

19.03.2022 04:23

TUZLA'da park halindeki hafif ticari araç yandı.

TUZLA'da park halindeki hafif ticari araç yandı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Postane Mahallesi Caferbey Sokak üzerinde bulunan park halindeki araçta meydana geldi. 16 UL 656 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI - Son Dakika
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