Tuzla'da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti - Son Dakika
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Tuzla'da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti

13.10.2022 10:16
Tuzla'da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti

Tuzla'da gece saatlerinde park halindeki minibüse, ön yolcu koltuğunun yanında bulunan küçük camdan giren hırsız pes dedirtti.

Tuzla'da gece saatlerinde park halindeki minibüse, ön yolcu koltuğunun yanında bulunan küçük camdan giren hırsız pes dedirtti. Rahat tavırlarıyla da dikkat çeken hırsız, 500 lirayı poşetine doldurup kaçtı. O anlar ise minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü gece 03.30 sıralarında Tuzla Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Baran Bağlayıcı, evinin önüne park ettiği minibüsü maskeli bir hırsız gözüne kestirdi. Hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra yan koltuktaki küçük camdan minibüse girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken maskeli hırsız, önce şoför koltuğuna yönelip oturdu ardından minibüste bulunan yaklaşık 500 TL tutarında bozuk paraları bir poşete doldurup kaçtı. Sabah işe gitmek için uyanan minibüs şoförü Bağlayıcı, minibüsünden paraların çalındığı görünce hayatının şokunu yaşadı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Baran Bağlayıcı, en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan hırsızın aynı gece 2 minibüse girip hırsızlık yaptığı iddia edildi.

"İşe gitmek için uyandım, arabama yaklaştığımda baktım ki cam açık, para kasasında hiçbir şey yok"

Konu hakkında konuşan Baran Bağlayıcı, "Pazartesi günü, gece 03'ü 10 geçe bir arkadaşın arabasına giriyor. O arabadan sonra 03'ü 28 geçe benim arabaya giriyor. 03'ü 40 geçe de başka arkadaşın arabasına geçiyor. Gördüğünüz gibi çok rahat bir tavırlarla arabadan iniyor ve başka araçlara gidiyor. 3 arabada yaklaşık toplam bin, bin 200 liraya yakın bir para çalındı. Yetkilere buradan sesimizi duymalarını istiyoruz. Aramızda olan bu hırsızlığın bir an evvel son verilmesini istiyoruz. Sabah 05.50 civarında işe gitmek için uyandım, arabama yaklaştığımda baktım ki cam açık, para kasasında hiçbir şey yok. Sabah saat 09.00 sularında karakola gittim. Karakolda şikayette bulundum. ve güvenlik kameralarını izledik. Araçta olan kameralarımızı çıkardık. Onu görünce zaten şok olduk. Hırsıza buradan tek isteğim yapmasın, bu kaçıncı oluyor, sayamadık" dedi.

Minibüsten para çalan hırsız kamerada

Minibüsten para çalan hırsız, minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük camdan minibüse giren maskeli hırsızın şoför koltuğuna yönelip oturduğu ardından minibüste bulunan bütün paraları bir poşete doldurduğu görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yayla Mahallesi, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti - Son Dakika

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