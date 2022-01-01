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Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

01.01.2022 17:17

Tuzla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 41 ADT 326 plakalı araç, sürücüsü tarafından İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde park edildi.

Araç, sürücünün ayrılmasından kısa bir süre sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Tragger, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tuzla'da park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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