Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi - Son Dakika
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Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi

29.04.2022 18:31

Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi Tuzla'da, kimyasal madde üretimi yapan ve patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın enkazı havadan görüntülendi.

Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da, kimyasal madde üretimi yapan ve patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın enkazı havadan görüntülendi.

Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin enkaza dönüşen binada calışmaları tamamlandı. Enkaza dönüşen bina ise havadan görüntülendi.

Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da patlama yaşanan fabrikanın enkazı görüntülendi - Son Dakika
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