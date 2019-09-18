Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü
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Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştüİSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanı yere düşmesi saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü
İSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanı yere düşmesi saniye saniye görüntülendi.
Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşanmış, tank itfaiye aracının üzerine düşmüştü. İtfaiye erlerinin yaralandığı olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde kopan parça hızla araçların üzerine düşüyor.
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