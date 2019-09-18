Son Dakika Haberleri: Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü
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Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü

1 saat önce

Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştüİSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanı yere düşmesi saniye saniye görüntülendi.

Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü

İSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanı yere düşmesi saniye saniye görüntülendi.

Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşanmış, tank itfaiye aracının üzerine düşmüştü. İtfaiye erlerinin yaralandığı olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde kopan parça hızla araçların üzerine düşüyor.

Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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