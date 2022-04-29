Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor

29.04.2022 14:31

Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor -Patlamanın ve yangının fabrikada bıraktığı hasar havadan görüntülendi Tuzla'da patlama yaşanan fabrikadaki yangın kontrol altına alındı Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük...

Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor

-Patlamanın ve yangının fabrikada bıraktığı hasar havadan görüntülendi

Tuzla'da patlama yaşanan fabrikadaki yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. 7 kişinin yaralandığı, 3 çalışandan da henüz bir haber alınamadığı olayda yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlamanın ve yangının fabrikada bıraktığı hasar havadan görüntülendi.

Tuzla'da Vernikçiler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Tuzla dışında Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla'dan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamaların yaşandığı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı da görüldü.

Yangın aynı zamanda fabrikanın yakınında bulunan ormanlık alana da sirayet etti. İtfaiyenin müdahalesi ile fabrikadaki ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Olayda 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, 3 çalışandan ise henüz haber alınamadığı öğrenildi.

"Hayatımda böyle patlama duymadım. Uçaktan bir füze atılmış gibiydi"

Olay hakkında konuşan Abdurrahman Çankaya, "Cuma namazına giderken bir patlama yaşandı. O anda herkes kaçışmaya başlamıştı. Daha sonra büyük bir patlama daha gerçekleşti. Fabrikalardaki insanlar fabrikalardan kaçmaya başladı. Hayatımda böyle patlama duymadım. Uçaktan bir füze atılmış gibiydi, halen korku ve paniği hissediyorum. Çok sayıda yaralının olduğunu gördüm. Yangın 4 veya 5 farklı yere sıçradı, daha sonra ormanlık alana sıçrama oldu. Yaralı ve ölü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öte yandan patlamanın ve yangının fabrikada bıraktığı hasar dron ile görüntülendi.

Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor
Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor
Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor
Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor
Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor
Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor
Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor

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Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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