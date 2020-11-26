İstanbul'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği yeni tip koronavirüs (Kovid19) denetimleri konulu genelge kapsamında, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Şifa Mahallesi'nde kurulan semt pazarını denetlediler. Denetimlerde kurallara uymayan esnafa para cezası kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetim sırasında, pazar esnafına ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu.

Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen maskesini doğru takmayan esnafa koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Belediye Emir ve Yasaklarına' uyulmaması nedeniyle 392'şer Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde Komiser olarak görev yapan Cengiz Şaş, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında pazarlarda denetimlere başladık. Daha önce de bu denetimleri yapıyorduk. Şimdi biraz daha ağırlık verdik. Şehrimiz biliyorsunuz 131 ülkeden daha büyük. İstanbul'dan bahsediyoruz. Doğal olarak kalabalık bir şehrimiz. Bu kalabalığı mümkün olduğunca aza indirebilmek ve maske konusuna dikkat edilebilmesi konusunda farkındalık yaratmak için denetimlerimizi daha da sıklaştırdık."