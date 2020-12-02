Tuzla'da pazarcılara HES kodu sorgulaması - Son Dakika

Tuzla'nın 17 mahallesinde kurulan pazarlarda, HES kodu bulunmayan esnaf satış yapamıyor.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sıklaştırılarak devam ediyor.

İlçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede kurulan semt pazarlarında, pazarcılara zabıta ekipleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılıyor. Bu sayede karantinada olması gereken esnafın pazar tezgahı açmasına izin verilmiyor.

Aydınlı Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gelen ve koronavirüsü yeni atlatan Celalettin Kaya, "Sosyal mesafelerimizi korumamız gerekiyor. Ben yaşadım. Daha yeni çıktım. Tavsiye ediyorum, kimse birbirine yaklaşmasın. Denetimleri gördüm. Güzel bir uygulama. Takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.