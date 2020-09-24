Tuzla'da polise mukavemet iddiası - Son Dakika

Tuzla'da maske takmayarak polise mukavemet eden ve sosyal medya üzerinden bir kişi tehdit eden şüpheli adliye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Tuzla'da maske denetimleri sırasında polis tarafından durdurulan Cihan A. kendisinden kimlik istenmesi üzerine polise direnerek mukavemet ettiği öne sürülen şüpheliye maske takmadığı için ceza-i işlem uygulandı. Sosyal medyada yayınlanan videosuna yorum yapan kişilere hakaret ve tehdit iddiası ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından Polise mukavemet ve tehdit iddialarıyla Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.