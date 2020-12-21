TUZLA'DA POLİSE TEHDİTTEN YARGILANAN KURYE BU SEFER DE BEKÇİYE SALDIRDI - Son Dakika

TUZLA'DA POLİSE TEHDİTTEN YARGILANAN KURYE BU SEFER DE BEKÇİYE SALDIRDI

21.12.2020 01:56
TUZLA'DA POLİSE TEHDİTTEN YARGILANAN KURYE BU SEFER DE BEKÇİYE SALDIRDI, System.String[]

TUZLA'DA POLİSE TEHDİTTEN YARGILANAN KURYE BU SEFER DE BEKÇİYE SALDIRDI "ADAMIN TEPESİNİ ATTIRMAYIN, SİZİ BURAYA GÖMERİM" Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası...

TUZLA'DA POLİSE TEHDİTTEN YARGILANAN KURYE BU SEFER DE BEKÇİYE SALDIRDI
"ADAMIN TEPESİNİ ATTIRMAYIN, SİZİ BURAYA GÖMERİM"
Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu tekrar gözaltına alındı. Aksu, bu akşam da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dışarı çıktığı için işlem yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Tuzla'da eylül ayında denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, Gece Kartalları diye bilinen bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Alına bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında denetim yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dolaşan kurye Cihan Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi.
Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya,
"Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi. Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Tuzla, Aksu, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA POLİSE TEHDİTTEN YARGILANAN KURYE BU SEFER DE BEKÇİYE SALDIRDI - Son Dakika


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