Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi
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Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Fabrika bahçesinde bazı araçların da yandığı öğrenildi.
Tuzla Deri Sanayi'de bir fabrikada çıkan yangın giderek büyüyor. Yangında son durum havadan görüntülenirken, yer yer patlamalar oluyor. Öte yandan fabrikanın bahçesindeki bazı araçların da yandığı görülüyor. - İSTANBUL
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