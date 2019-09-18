Son Dakika Haberleri: Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tuzla'da polyester fabrikasında yangın

1 saat önce

Tuzla'da polyester fabrikasında yangın İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorİSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla'da polyester fabrikasında yangın

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

İSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da polyester fabrikasında yangın

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valilik: toz maddenin insan ve çevre sağlığına zararı olmadığı tespit edildi
Kılıçdaroğlu'nun devredilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası resmen ASFAT A.Ş'ye geçti Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı AK Parti'den istifalara karşı yeni hamle iddiası: Üst düzey yöneticilik teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:37:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]