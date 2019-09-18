Son Dakika Haberleri: Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (6) (havadan görüntülerle)
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Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (6) (havadan görüntülerle)

2 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN -Murat KORKMAZ- İstanbul DHATuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (6) (havadan görüntülerle), System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN -Murat KORKMAZ- İstanbul DHA
Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin görüntüleri


Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:19 Kaynak: DHA
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