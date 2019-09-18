Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Alevler giderek yükseliyor

İSTANBUL - Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Fabrika bahçesinde bazı araçların da yandığı öğrenildi.

Tuzla Deri Sanayii'nde çıkan yangın giderek büyüyor. Yangında son durum havadan görüntülenirken, yer yer patlamalar oluyor. Öte yandan bazı araçların da yandığı görülüyor.