Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
1 saat önce
Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi Alevler giderek yükseliyorİSTANBUL - Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
Alevler giderek yükseliyor
İSTANBUL - Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Fabrika bahçesinde bazı araçların da yandığı öğrenildi.
Tuzla Deri Sanayii'nde çıkan yangın giderek büyüyor. Yangında son durum havadan görüntülenirken, yer yer patlamalar oluyor. Öte yandan bazı araçların da yandığı görülüyor.
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