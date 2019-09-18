Son Dakika Haberleri: Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
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Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

1 saat önce

Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi Alevler giderek yükseliyorİSTANBUL - Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Alevler giderek yükseliyor

İSTANBUL - Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Fabrika bahçesinde bazı araçların da yandığı öğrenildi.

Tuzla Deri Sanayii'nde çıkan yangın giderek büyüyor. Yangında son durum havadan görüntülenirken, yer yer patlamalar oluyor. Öte yandan bazı araçların da yandığı görülüyor.

Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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