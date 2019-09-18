Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
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Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorİSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
Tuzla'da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
İSTANBUL - Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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