TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1)
6 saat önce
TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir işyerinin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:13 Kaynak: DHA
TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir işyerinin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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Yangından görüntüler
İtfaiyenin görüntüsü
Detaylar
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