TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir işyerinin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Yangından görüntüler

İtfaiyenin görüntüsü

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