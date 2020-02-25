Tuzla'da sanayi sitesinde yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla'da sanayi sitesinde yangın (1) - Son Dakika

Tuzla'da sanayi sitesinde yangın (1)

6 saat önce

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan 3 katlı fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da sanayi sitesinde yangın (1), System.String[]

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan 3 katlı fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış anında binanın üst katında patlama meydana geldi. O anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:38 Kaynak: DHA
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