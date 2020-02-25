TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (2) - Son Dakika

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan 3 katlı fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış anında binanın üst katında patlama meydana geldi. O anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Patlama anı

Yangından görüntüler

İtfaiyenin görüntüsü

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