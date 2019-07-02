Tuzla'da sert köpük imalathanesinde yangın
1 saat önce
Tuzla'da sert köpük imalathanesinde yangın İtfaiye alevlere müdahale ettiİSTANBUL - Tuzla'da deri sanayii bölgesinde bulunan bir sert köpük imalathenesinde yangın çıktı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:42 Kaynak: İHA
'da sert köpük imalathanesinde yangın İtfaiye
alevlere müdahale etti
İSTANBUL - Tuzla'da deri sanayii bölgesinde bulunan bir sert köpük imalathenesinde yangın çıktı. Alevler imalathanenin çatısına sıçrarken itfaiye yangını kontrol altına aldı.
Yangın Tuzla Deri Sanayii bölgesi karşısında bulunan bir sert köpük imalathanesinde çıktı. İddiaya göre imalathanenin çatısında kaynak çalışması sırasında sıçrayan alevlerden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı
Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti
Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz