Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.
1 saat önce
Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL
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