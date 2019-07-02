Son Dakika Haberleri: Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.
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Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

1 saat önce

Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı., System.String[]
Tuzla'da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa
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