Tuzla'da servis midibüsü devrildi - Son Dakika
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Tuzla'da servis midibüsü devrildi

16.03.2022 10:35
Tuzla'da servis midibüsü devrildi

TUZLA'DA servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.

TUZLA'DA servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Refüje de çarpan midibüs devrilirken, içindeki 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı'da meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı 34 ZS 8137 plakalı hafif ticari araçla, Ahmet Daldan'ın kullandığı  34 LCC 466 plakalı midibüs çarpıştı. Refüje de çarpan midibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis midibüsünde bulunan 10 işçiden 3'ü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Tuzla'da servis midibüsü devrildi
Tuzla'da servis midibüsü devrildi
Tuzla'da servis midibüsü devrildi
Tuzla'da servis midibüsü devrildi
Tuzla'da servis midibüsü devrildi
Tuzla'da servis midibüsü devrildi
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Midibüs, Tragger, Tuzla, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da servis midibüsü devrildi - Son Dakika


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