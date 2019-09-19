Son Dakika Haberleri: Tuzla'da silahlı gasp
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da silahlı gasp

32 dakika önce

Tuzla'da, aracından inen bir kişiyi silah ve bıçakla tehdit ederek gasbeden 3 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da silahlı gasp, System.String[]

Tuzla'da, aracından inen bir kişiyi silah ve bıçakla tehdit ederek gasbeden 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili olarak Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Murat C., Cumali K. ve Emrah A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda mağdur şahsa ait olduğu tespit edilen cep telefonu, gümüş tespih ve 95 lirayla 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişinin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri, mahkeme tarafından adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Son dakika: Bakan Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da silahlı gasp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]