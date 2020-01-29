TUZLA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUZLA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika

TUZLA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

12 dakika önce

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde evinden işe gitmek için çıkan Soner Polat kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

TUZLA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI, System.String[]

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde evinden işe gitmek için çıkan Soner Polat kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Soner Polat hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Olay saat 07.20 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evinden çıkan Soner Polat, evinin bir sokak arkasında silahlı saldırıya uğradı. 4 el ateş eden saldırgan olay yerinden uzaklaşırken kurşunlardan bir tanesi Polat'ın sol baldırına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanığı Selami Çalkan, "Ben dükkanımı açtığımda birisini vurmuşlar dediler. O sırada ambulans gelip çocuğu götürdü. Sağlık durumu iyiydi. " dedi. Olayın gerçekleştiği sokak iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Mermi kovanlarının görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Vatandaş ile röp

-Genel ve Detay görüntüler


- İstanbul
Soner Polat, Aydınlı, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
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