Tuzla'da sosyal mesafeli maç keyfi

Tuzlaspor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanan müsabakayı bazı futbol severler pencerelerden takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Tuzlaspor'un sahasında Bayburt Özel İdare Spor'u ağırladığı maçta bazı taraftarlar mücadeleyi evlerinin ve stada yakın olan caminin pencerelerinden izledi. Cami penceresinde sosyal mesafeli bir şekilde maçı takip eden futbol severler, zaman zaman müsabakada yaşanan pozisyonları kendi aralarında tartıştı. - İSTANBUL