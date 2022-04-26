TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR - Son Dakika
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TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR

26.04.2022 11:29

TUZLA Yayla Mahallesi'ndeki kuyumcuya motosikletle gelen iki kişi Ali yıldırım isimli çalışanı silahla yaraladıktan sonra bir poşet altınla kaçtı.

TUZLA Yayla Mahallesi'ndeki kuyumcuya motosikletle gelen iki kişi Ali yıldırım isimli çalışanı silahla yaraladıktan sonra bir poşet altınla kaçtı. Şapkalı ve cerrahi maskeli saldırgan ile motosikleti süren kasklı şüphelinin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Tuzla Yayla Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden şapkalı ve cerrahi maskeli olanı içeri girdi. Soygun sırasında Ali Yıldırım isimli çalışanla tartışmaya başlayan şüpheli Yıldırım'a silahla ateş etti. Yıldırım ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olan Ali Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

BÖYLE KAÇTILAR

Öte yandan soygunu gerçekleştiren iki şüphelinin kaçış anları da çevredekilerden bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şapkalı ve cerrahi maskeli şüphelinin elinde bir poşet altınla kuyumcudan çıktığı ve motosikletli şüphelinin arkasına bindikten sonra hızla olay yerinden kaçmaları görülüyor.

Görüntü dökümü: ------------------------Cep telefonu görüntüsü-Şüphelilerin kaçışı --Olay yerinden detaylar

-Ali Yıldırım'ın fotoğrafı

Ek

- İstanbul
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA SOYGUN DEHŞETİ; KUYUMCUYU VURUP BÖYLE KAÇTILAR - Son Dakika
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