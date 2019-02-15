Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Soygun Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tuzla'da Soygun Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 dakika önce

Tuzla'da geçtiğimiz gün yaşanan gaspçı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.

Tuzla'da Soygun Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Tuzla'da geçtiğimiz gün yaşanan gaspçı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelmişti. Gaspçılar, bankaya para yatırmaya giden bir kişiyi gözlerine kestirmiş, paraları almaya çalışmıştı. Ancak gaspçılar, direnerek paraları vermeyen şahsı bacağından vurup kayıplara karışmıştı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet T. parasını alıp gitmeye çalışan gaspçıların arabasında şahıslarla boğuşuyor. Bu sırada para dolu paket yere düşüyor. Şahıslar geri dönerek para dolu paketi almaya çalışıyor. Mehmet T. araçtan inerek şahısları engellemek isterken, gaspçılardan biri şahsı bacağından vuruyor. Ardından gaspçılar kayıplara karışırken, olay yerine gelen vatandaşlar yere dağılan paraları topluyorlar. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, 3. Sayfa
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