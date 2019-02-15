Tuzla'da Soygun Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı
15 dakika önce
Tuzla'da geçtiğimiz gün yaşanan gaspçı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.
Tuzla'da geçtiğimiz gün yaşanan gaspçı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelmişti. Gaspçılar, bankaya para yatırmaya giden bir kişiyi gözlerine kestirmiş, paraları almaya çalışmıştı. Ancak gaspçılar, direnerek paraları vermeyen şahsı bacağından vurup kayıplara karışmıştı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet T. parasını alıp gitmeye çalışan gaspçıların arabasında şahıslarla boğuşuyor. Bu sırada para dolu paket yere düşüyor. Şahıslar geri dönerek para dolu paketi almaya çalışıyor. Mehmet T. araçtan inerek şahısları engellemek isterken, gaspçılardan biri şahsı bacağından vuruyor. Ardından gaspçılar kayıplara karışırken, olay yerine gelen vatandaşlar yere dağılan paraları topluyorlar. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:32 Kaynak: İHA
Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı
Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Karısından Dayak Yiyen Kocanın Sözleri Olay Oldu: Beni Elinden Zor Aldılar