Son dakika haberleri... Tuzla'da sünger fabrikasında yangın - Son Dakika

TUZLA'da sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Orhanlı Mahallesi Balaban Sokak'taki sünger imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Fabrikanın içerisindeki dumanları gören çalışanlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın içerisinde yanan süngerlerini kısa sürede söndürürken içerideki yoğun dumanı tahliye çalışması yaptı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekletildi.Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken fabrikanın içerisinde maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.