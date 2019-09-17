Son Dakika Haberleri: Tuzla'da şüpheli toz
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Tuzla'da şüpheli toz

4 dakika önce

Tuzla'daki PTT'nin Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezindeki paketten çıkan toz, ekiplerce inceleniyor.

Tuzla'da şüpheli toz, System.String[]

Tuzla'daki PTT'nin Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezindeki paketten çıkan toz, ekiplerce inceleniyor.

Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayına gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı.


Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı.


Ekiplerin, tozun ne olduğuna yönelik çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, PTT Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanıldığı belirtildi.

Konunun İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınırken, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanıldığı dile getirilen açıklamada, 112 ACİL Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre de, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmadığı kaydedildi.

Anadolu Yakası, Tekirdağ, Tuzla, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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