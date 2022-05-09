Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

09.05.2022 18:39

Son dakika haber... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı Tuzla'da sokak üzerinde ilerleyen lüks araçla ile taksi çarpıştı.

Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da sokak üzerinde ilerleyen lüks araçla ile taksi çarpıştı. Kazanın etkisiyle lüks araç devrilirken kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Evliyaçelebi Mahallesi Gülenay ve Şener Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Tayfun Araz yönetimindeki 34 TAN 94 plakalı taksi Şener Sokak'ta ilerlediği sırada, Gülenay Sokak'ta seyreden Avukat Tuba Bayraktar Kim yönetimindeki 34 JL 3069 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip devrilirken, iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Sağ taraftan süratli geldiği belli olan taksinin çarpışmasıyla araç takla attı"

Konu hakkında konuşan İrfan Yılmaz, "Avukat hanım arabayı kullanıyordu, yalnızdı. Yavaş geldiğini düşünüyorum. Sağ taraftan süratli geldiği belli olan taksinin çarpışmasıyla araç takla attı. Çok şükür avukat hanım iyi. Şuan kendisi hastanede, durumu iyi. Biz de arabasını bekliyoruz kasapta teslim edeceğiz" dedi.

Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tuzla'da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
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