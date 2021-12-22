TUZLA'DA TAKSİ İLE CİP ÇARPIŞTI - Son Dakika

TUZLA'da cadde üzerinde ilerleyen cip ile dönüş yapmak isteyen taksi çarpıştı. Kazada takside bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Tuzla Evliyaçelebi Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden Berke Yılmaz yönetimindeki 34 CBR 758 plakalı cip caddeden sola dönüş yapmak isteyen Bayram Belli'nin kullandığı 34 TAY 82 plakalı taksiye çarptı. Cip refüje çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takside bulunan 2 yolcu aracın kapılarının sıkışması sonucu dışarı çıkamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri taksinin arka kapısını çıkararak yolcuları tahliye etti. Hafif şekilde yaralanan 2 yolcu sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.