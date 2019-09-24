Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Tampon Tampona mücadele
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Tuzla'da Tampon Tampona mücadele

24 dakika önce

Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak yarışları, Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından 21-22 Eylül 2019 tarihinde Tuzla Karting Park'ta düzenlendi.

Tuzla'da Tampon Tampona mücadele, System.String[]

Birbirinden heyecanlı yarışlara sahne olan 5. Ayak'ta Mini kategoride Emir Tanju, Formula Junior'da Yiğit Arslan ve Formula Senior'da Zekai Özen günü birinci olarak tamamlamayı başardılar.

Mini kategoride Emir Tanju ve Hakkı Dorum arasında büyük çekişme yaşandı. İlk 2 yarışı Emir Tanju, üçüncü yarışı ise Hakkı Dorum kazandı. Emir Tanju günü birincilikle tamamlarken Hakkı Dorum ikinciliği, İskender Zülfikari üçüncülüğü aldı. Özen ve Dorum arasında son yarıştaki tampon tampona çekişme, uzun süre unutulmayacak ikili mücadeleler arasındaki yerini aldı.

Formula Junior'da benzer bir çekişme Yiğit Arslan ile Ömer Asaf Kolot arasında yaşandı. İlk yarışı Arslan, ikinci yarışı Kolot kazandı. Günün kazananını belirleyecek son yarışı Ömer Asaf Kolot'un önünde birinci tamamlayan Yiğit Arslan günün de birincisi oldu. Ömer Asaf Kolot ikinciliği alırken, Kerim Sulyak üçüncülüğü elde etti.

Formula Senior'da ise üçlü bir mücadele izlendi. Kategori lideri Ehad Türker ilk yarışın ilk virajında karıştığı kaza neticesinde yarışı tamamlayamadı. İlk yarışı Zekai Özen birinci, Kerem Kahraman ikinci bitirdi. İkinci yarışta ise bu kez damalı bayrağı ilk göre Kerem Kahraman oldu. Ehad Türker ikinci, Zekai Özen üçüncü sırayı aldı. Hafta sonunun son yarışı Senior kategorisindeki sıralamayı belirleyecek yarış oldu ve kazanan Ehad Türker oldu. Zekai Özen ikinci sırayı alarak gün sonu puanlamasına Kerem Kahraman'ı yakaladı ve 5. Ayağın birincisi olarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Kerem Kahraman ikinciliği, Ehad Türker üçüncülüğü aldı.

2019 Türkiye Karting Şampiyonası, 12-13 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek olan 6. ayak yarışları ile devam edecek.

Ömer Asaf, İskender, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:23 Kaynak: Bültenler
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