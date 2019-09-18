Tuzla'da tank böyle patladı
1 saat önce
Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı.
Tuzla'da fabrikada yangın sırasında yakıt tankı patlamış, üç itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Patlama anı kameralara yansıdı. Görüntülerde tank büyük bir gürültüyle patlıyor ve parçası gökyüzüne bir roket gibi gidiyor. - İSTANBUL
Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı 2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı