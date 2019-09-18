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Tuzla'da tank böyle patladı

1 saat önce

Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı.

Tuzla'da tank böyle patladı, System.String[]

Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı.


Tuzla'da fabrikada yangın sırasında yakıt tankı patlamış, üç itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Patlama anı kameralara yansıdı. Görüntülerde tank büyük bir gürültüyle patlıyor ve parçası gökyüzüne bir roket gibi gidiyor. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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