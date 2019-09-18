Tuzla'da tank böyle patladı

Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı.



Tuzla'da fabrikada yangın sırasında yakıt tankı patlamış, üç itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Patlama anı kameralara yansıdı. Görüntülerde tank büyük bir gürültüyle patlıyor ve parçası gökyüzüne bir roket gibi gidiyor. - İSTANBUL