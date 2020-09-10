Tuzla'da tapu sorunları çözülüyor - Son Dakika

Tuzla'da tapu sorunları çözülüyor

İSTANBUL,(DHA) ? YAKLAŞIK 15 yıldır tapularına kavuşamayan ailelerin iskan ve tapu sorunu çözüldü. Tuzla Belediyesi, 250 aileye tapularını teslim ederken Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise vatandaşların artık bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını söyledi.

Tuzla'da 250 ailenin yıllardır devam eden tapu hayali gerçek oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mimarsinan Mahallesi'nde 15 yıldır devam eden iskan ve tapu sorununu çözüme kavuşmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşayan aileler düzenlenen törenle tapularını aldı. Tapuları hak sahiplerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı takdim etti. Ailelerin tapularına kavuşması için 10 yıldan uzun süredir mücadele ettiklerini belirten Başkan Yazıcı, vatandaşların artık bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını söyledi.

'ARTIK SORUN YAŞANMAYACAK'

Tapusu olmayan vatandaşların tapularını veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bu özellikle belediye başkanı olduğum yıllarda başlayan bir durum. Müteahhitlerin kanuni boşluklardan yararlanarak dairelerini satıyorlardı. Bu şekilde kanuni boşluklar vardı. Geçmişten gelen boşluklardan bir tanesi de bu sitede yaşanıyordu. Sıkıntıların yaşandığı bu site için de elimizden geleni her zaman yaptık ama hükümetimiz bu konunun sıkıntılarını fark edip, geçtiğimiz yıl itibariyle kanuni düzenlemeler yaptı. Artık vatandaşlarımız bu düzenlemeyle mağdur olamayacak ama geçmişten gelen kanayan yaraları da çözmek için biz uğraşıyoruz. Bu sitede onlardan bir tanesiydi. Yapmamız gereken onlarla birlikte olmaktı. Fakat bazen daireyi satın alan birisi sonradan gelip iskan alamadığını söylediği sorunlarla karşılaşıyorduk. Yeni çıkan kanun düzenlemesiyle birlikte hiçbir şekilde iskan olmadan satış yapılamayacaktır. Artık bu konuda sorun yaşanmayacaktır fakat geçmişten gelen sorunları da çözüyoruz' diye konuştu.

'UZUN ZAMANDIR TAPU İÇİN UĞRAŞIYORDUK'

7 yıldır tapu almak için uğraştıklarını söyleyen Bahar Karaboğa, 'Hizmetlerden çok memnunuz. Tapularımızı alabilmek için çok uğraştık ve sonunda tapularımızı aldık. Buraya geldiğimizde kızım iki buçuk yaşındaydı. Şu an 7 yıldır buradayız, uzun zamandır burada oturuyoruz' dedi. 3 yıldır sitede tapusuz oturduğunu söyleyen Yusuf Akbulut, 'Ben 3 yıldır burada otuyorum. Başkanımıza öncelikle teşekkür ederim. 11 senedir bizden önce burada olanlarında uğraştığı bir konuydu. Ama çok şükür sona geldik. Başkanımız daha önce sözünü vermişti, şimdi de tapumuzu aldık mutluyuz' ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA 24 BİN 363 MALİKE TAPU ÇIKARILMIŞ OLDU

Tuzla'da daha öncede yapılan 46 adet imar uygulaması tescil edilerek, toplamda 24 bin 363 malike tapu çıkarılmış oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yürüttüğü çalışmalar ile daha önce de, Akfırat, Tepeören, Aydıntepe, Yedi Evler gibi mahalleler ile 409 sitenin iskan ve tapu problemleri çözülerek binlerce aileye tapuları teslim edildi.