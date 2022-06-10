Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı - Son Dakika
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Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı

10.06.2022 11:17

Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı Sırtından bıçaklanan şahsın saldırgandan kaçma anı kamerada Tuzla'da iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı

Sırtından bıçaklanan şahsın saldırgandan kaçma anı kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı. Bıçaklı saldırgan, sırtından bıçakladığı kişiyi bir süre kovaladı. Sırtından bıçaklanan kişinin bıçaklı saldırgandan kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Tuzla'da Aydıntepe Mahallesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sürücülerin araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga eden G.T. (51), kavga ettiği diğer sürücüsü O.A.(30)'yı sırtından bıçakladı. Sırtından bıçaklanan O.A. olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan ise sırtından kanlar akan O.A.'yı bir süre daha kovaladı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sırtından bıçaklanan şahsın koşarak kaçtığı ve diğer şahsın da yaralı şahsı kovaladığı görülüyor.

Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı
Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı
Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı
Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp böyle kovaladı - Son Dakika

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