Tazminatlarının eksik ödendiğini öne süren 350 işçi eylem yaptı! Kadın bir işçi ise fabrikanın çatısına çıktı

Tuzla'da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, Temmuz ayı sonunda kapanacak olan tekstil fabrikasından tazminatlarının eksik verildiğini iddia ederek eylem yaptı.

5 GÜN ÖNCE İŞ BIRAKTILAR

Alacaklarının olduğunu, tazminatlarında kesinti yapıldığını ve ücretlerin tam olarak yatırılmadığını iddia eden fabrika işçileri, fabrikada 5 gün önce iş bırakarak grev yapma kararı aldı. İşçiler arasından bir kadın ise duruma isyan ederek tepki göstermek amacıyla fabrikanın çatısına çıktı. Eylemin yapıldığı fabrikaya çevik kuvvet polisleri de sevk edildi.

"TÜM HAKLARIMIZI EKSİKSİZ İSTİYORUZ"

Fabrika işçilerinden Öznur Turan, "5 yıllık işçiyim. Burada bir ay öncesinde kapatma kararı alındığı bize söylendi. Haklarımızın hepsinin verileceği söylendi fakat çalıştığımız süre içerisinde kimse bize yasal haklarımızdan bahsetmedi. Kendimiz araştırma yaptık. 29 arkadaşımız işten çıkarıldı. O zaman biz anladık ki tazminatlarımızın sadece yüzde 45'ine denk gelen fiyatı öneriyorlar. Fakat bizim istediğimiz bu değil. Arkadaşlarımız zaten kötü bir dönemde bayram öncesinde kapıya konuldu. Biz tüm haklarımızı eksiksiz olarak istiyoruz. Bizim emeğimizi hiç edemez. Emeğimizi yüzde yüz verme sözü almadan gitmeyeceğiz" dedi.

"SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Songül Baş, "17 yıldır burada çalışıyorum. İş verenimiz haklarımızı vermeden bizi işten çıkarmak istiyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ikramiyelerimizi, hatta senelik iznimiz bile içeride, onu da vermiyor Bize düşük rakamla tazminat teklif etti. Biz de bunu kabul etmedik. Direnişimizin 5'inci günündeyiz. Bir arkadaşımız çatıya çıktı yaklaşık 3 buçuk saattir orada. Dediler ki '3 kuruş için çatıya mı çıkılır.' Madem 3 kuruş o zaman bizim paramızı ödeseydin, hakkımızı verseydin. Biz sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tazminatının eksik verildiğini iddia ederek fabrikanın çatısına çıkan kadın işçi ve eylem yapan diğer işçiler havadan görüntülendi.