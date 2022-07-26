Tuzla'da tazminatının eksik verildiğini iddia eden kadın işçi, fabrikanın çatısına çıktı - Son Dakika
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Tuzla'da tazminatının eksik verildiğini iddia eden kadın işçi, fabrikanın çatısına çıktı

26.07.2022 16:37
Tuzla'da tazminatının eksik verildiğini iddia eden kadın işçi, fabrikanın çatısına çıktı

Tuzla'da tazminatının eksik verildiğini iddia eden kadın işçi, fabrikanın çatısına çıktı -Tazminatlarının verilmediğini iddia eden fabrika işçileri, fabrika önünde eylem yaptı Tuzla'da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, Temmuz ayı sonunda kapanacak olan fabrikanın...

Tuzla'da tazminatının eksik verildiğini iddia eden kadın işçi, fabrikanın çatısına çıktı

-Tazminatlarının verilmediğini iddia eden fabrika işçileri, fabrika önünde eylem yaptı

İSTANBUL - Tuzla'da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, Temmuz ayı sonunda kapanacak olan fabrikanın yönetiminin tazminatlarını eksik verdiğini iddia ederek eylem yaptı. İşçilerden bir kadın ise duruma tepki göstererek fabrikanın çatısına çıktı. Tazminatının eksik verildiğini iddia ederek fabrikanın çatısına çıkan kadın işçi ve eylem yapan diğer işçiler havadan görüntülendi.

Tuzla'da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, Temmuz ayı sonunda kapanacak olan tekstil fabrikasından tazminatlarının eksik verildiğini iddia ederek eylem yaptı. Alacaklarının olduğunu, tazminatlarında kesinti yapıldığını ve ücretlerin tam olarak yatırılmadığını iddia eden fabrika işçileri, fabrikada 5 gün önce iş bırakarak grev yapma kararı aldı. İşçiler arasından bir kadın ise duruma isyan ederek tepki göstermek amacıyla fabrikanın çatısına çıktı. Eylemin yapıldığı fabrikaya çevik kuvvet polisleri de sevk edildi.

"Tazminatlarımızın sadece yüzde 45'ine denk gelen fiyatı öneriyorlar"

Fabrika işçilerinden Öznur Turan, "5 yıllık işçiyim. Burada bir ay öncesinde kapatma kararı alındığı bize söylendi. Haklarımızın hepsinin verileceği söylendi fakat çalıştığımız süre içerisinde kimse bize yasal haklarımızdan bahsetmedi. Kendimiz araştırma yaptık. 29 arkadaşımız işten çıkarıldı. O zaman biz anladık ki tazminatlarımızın sadece yüzde 45'ine denk gelen fiyatı öneriyorlar. Fakat bizim istediğimiz bu değil. Arkadaşlarımız zaten kötü bir dönemde bayram öncesinde kapıya konuldu. Biz tüm haklarımızı eksiksiz olarak istiyoruz. Bizim emeğimizi hiç edemez. Emeğimizi yüzde yüz verme sözü almadan gitmeyeceğiz" dedi.

"Biz sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz"

Songül Baş, "17 yıldır burada çalışıyorum. İş verenimiz haklarımızı vermeden bizi işten çıkarmak istiyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ikramiyelerimizi, hatta senelik iznimiz bile içeride, onu da vermiyor Bize düşük rakamla tazminat teklif etti. Biz de bunu kabul etmedik. Direnişimizin 5'inci günündeyiz. Bir arkadaşımız çatıya çıktı yaklaşık 3 buçuk saattir orada. Dediler ki '3 kuruş için çatıya mı çıkılır.' Madem 3 kuruş o zaman bizim paramızı ödeseydin, hakkımızı verseydin. Biz sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz" dedi.

Tazminatının eksik verildiğini iddia ederek fabrikanın çatısına çıkan kadın işçi ve eylem yapan diğer işçiler havadan görüntülendi.

YORUMLAR
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Tazminatlarının eksik ödendiğini öne süren 350 işçi eylem yaptı! Kadın bir işçi ise fabrikanın çatısına çıktı Tazminatlarının eksik ödendiğini öne süren 350 işçi eylem yaptı! Kadın bir işçi ise fabrikanın çatısına çıktı İstanbullu yüzücüler, otizm farkındalığı için 5 kilometre kulaç attı İstanbullu yüzücüler, otizm farkındalığı için 5 kilometre kulaç attı
Kaynak: İHA

Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da tazminatının eksik verildiğini iddia eden kadın işçi, fabrikanın çatısına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da tazminatının eksik verildiğini iddia eden kadın işçi, fabrikanın çatısına çıktı - Son Dakika
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