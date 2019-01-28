Tuzla'da Tersanede Bulunan Gemide Yangın: 6 Yaralı

Tuzla'da bulunan bir tersanenin içinde bulunan gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Tuzla'da bulunan bir tersanenin içinde bulunan gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı.



Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yapılan çalışma sırasında kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edildi. Yangın söndürülürken, 6 çalışan hafif şekilde yaralandı. İtfaiyenin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

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