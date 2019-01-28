Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Tersanede Bulunan Gemide Yangın: 6 Yaralı

Tuzla'da Tersanede Bulunan Gemide Yangın: 6 Yaralı

1 saat önce

Tuzla'da tersanede bulunan gemide yangın: 6 yaralı Çalışma yapan personelden bazıları yaralandıİSTANBUL - Tuzla'da bulunan bir tersanenin içinde bulunan gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Tuzla'da tersanede bulunan gemide yangın: 6 yaralı
Çalışma yapan personelden bazıları yaralandı

İSTANBUL - Tuzla'da bulunan bir tersanenin içinde bulunan gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı.
Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yapılan çalışma sırasında kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına kısa sürede itfaiye müdahale etti. Yangın söndürülürken, 6 çalışan hafif şekilde yaralandı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Tuzla, 3. Sayfa
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