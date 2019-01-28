Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Tersanede Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden 2 Kişinin Cenazesi Morga Kaldırıldı

Tuzla'da Tersanede Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden 2 Kişinin Cenazesi Morga Kaldırıldı

31 dakika önce

Tuzla'da öğlen saatlerinde akaryakıt gemisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmek üzere tersaneden çıkarıldı.

Tuzla'da Tersanede Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden 2 Kişinin Cenazesi Morga Kaldırıldı, System.String[]
Tuzla'da öğlen saatlerinde akaryakıt gemisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmek üzere tersaneden çıkarıldı.

Tuzla tersanesinde bugün öğle saatlerinde Hong Kong bandıralı LR2 Poseidon isimli gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 11 işçi yaralandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralılar ise çevredeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü'nün cesetleri tersanede yapılan incelemelerin ardından ambulans ekipleri tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cenaze yakınlarının ağıtları ise duyanların yüreklerini dağladı. Burada yapılacak incelemeler sonucunda cesetler adli tıp morguna sevk edilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:10 Kaynak: İHA

Mehmet Tütüncü, Muhammed Ali, Tuzla, Güncel
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