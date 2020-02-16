Tuzla'da tersanede gemi yangını - Son Dakika

Tuzla'da tersanede gemi yangını
7 saat önce
Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor. - İSTANBUL
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