Tuzla'da tersanede gemi yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da tersanede gemi yangını - Son Dakika

Tuzla'da tersanede gemi yangını

7 saat önce

Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı.

Tuzla'da tersanede gemi yangını, System.String[]

Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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