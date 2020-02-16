Tuzla'da tersanedeki gemi yangını kontrol altında - Son Dakika

Tuzla'da tersanedeki gemi yangını kontrol altında
7 saat önce
İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakım için bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakım için bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tuzla'da tersanede bakım için bulunan bir geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yoğun dumanın kapladığı gemiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL
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