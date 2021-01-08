Son dakika... Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide yangın: 1 işçi yaralı - Son Dakika

Son dakika... Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide yangın: 1 işçi yaralı

Son dakika... Tuzla\'da tersanede bakımda olan gemide yangın: 1 işçi yaralı
Son Güncelleme: 08.01.2021 02:40

Edinilen son dakika haberine göre TUZLA'da bir tersanede bakımı yapılan gemide yangın çıktı.

TUZLA'da bir tersanede bakımı yapılan gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tersanede çalışan yabancı uyruklu bir işçi yaralandı. Gemideki yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesindeki bir tersanede bakımı yapılan gemide çıktı. Canlı hayvan taşımada kullanıldığı öğrenilen gemiden alevlerin yükseldiğini gören görevliler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tuzla itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri de geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren soğutma çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü.

YANGIN, CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ayrıca, gemiden alevlerin yükseldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 4 katlı olduğu belirtilen geminin içerisindeki alevler görülüyor. Bu sırada tersanede de kısa süreli panik yaşanıyor.

1 İŞÇİ YARALANDI

Öte yandan, yangın sırasında yabancı uyruklu bir işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Kaynak: DHA

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide yangın: 1 işçi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide yangın: 1 işçi yaralı - Son Dakika
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