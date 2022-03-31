TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ (1) - Son Dakika
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TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ (1)

31.03.2022 09:21

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan aracı ve TIR'ın dorsesindeki alevleri söndürme çalışmamaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan TIR ve otomobil - İtfaiye ekipleri


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Son dakika haberleri! İstanbul'da otomobil ile tırın karıştığı kazada araçlarda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri! İstanbul'da otomobil ile tırın karıştığı kazada araçlarda çıkan yangın söndürüldü Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Marmara, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ (1) - Son Dakika
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