Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü

31.03.2022 11:35
Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü

TUZLA Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a otomobil arkadan çarptı.

TUZLA Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil ve TIR'ın dorsesi alev alev yanarken, araç içerisinden çıkamayan sürücü feci şekilde yanarak can verdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Zengin yönetimindeki 42 DRZ 55 plakalı inşaat ve tekstil malzemeleri yüklü TIR otoyolda seyir halindeyken 34 EEV 597 plakalı otomobil sürücüsü Murat Ataş (30) sollama yaptığı sırada TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklenen TIR ve otomobil alev aldı. TIR sürücüsü Zengin, araçtan inerek yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorse ve otomobili söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından dorseye sıkışan otomobil ve TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan dorse ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Ataş'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. TIR şoförü Osman Zengin, "Sağ şeritten 70-80 kilometre hızla ilerliyordum. Arkamdan bir ses geldi. Süratliydi herhalde otomobil. Lastik patladı zannettim. Aşağıya indim baktım araba var. Araba yanmaya başlamış. Çok sürüklendik. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım. Söndüremedim. Çıkaramadım alttan" dedi.


YORUMLAR
500
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:52:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement