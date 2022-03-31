Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü - Son Dakika

TUZLA Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil ve TIR'ın dorsesi alev alev yanarken, araç içerisinden çıkamayan sürücü feci şekilde yanarak can verdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Zengin yönetimindeki 42 DRZ 55 plakalı inşaat ve tekstil malzemeleri yüklü TIR otoyolda seyir halindeyken 34 EEV 597 plakalı otomobil sürücüsü Murat Ataş (30) sollama yaptığı sırada TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklenen TIR ve otomobil alev aldı. TIR sürücüsü Zengin, araçtan inerek yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorse ve otomobili söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından dorseye sıkışan otomobil ve TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan dorse ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Ataş'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. TIR şoförü Osman Zengin, "Sağ şeritten 70-80 kilometre hızla ilerliyordum. Arkamdan bir ses geldi. Süratliydi herhalde otomobil. Lastik patladı zannettim. Aşağıya indim baktım araba var. Araba yanmaya başlamış. Çok sürüklendik. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım. Söndüremedim. Çıkaramadım alttan" dedi.