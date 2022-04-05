Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

05.04.2022 17:15
Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tuzla'da, tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Tuzla'da, tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden Ömer B. idaresindeki 33 ENE 07 plakalı tır, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DN 5584 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bariyerlere çarparak duran hafif ticari araçtaki sürücü ile 2 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 3 kişiyi çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

Marmara, Ankara, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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