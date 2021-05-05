308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika

TUZLA'da 48 milyon lira değerindeki 308 kilogram uyuşturucuyla yakalanan TIR şoförü Lezgin Hayva hakkında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede polis ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda 63 FM 355 çekici ve 31 DS 226 dorse plakalı TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu ticareti gerçekleştirileceği yönünde bilgi alındığı, 3 Mart günü, suça konu aracın görüldüğü Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Battı Caddesi üzerinde durdurulduğu anlatıldı.

TIR'DA ZULA YAPILMIŞ

TIR sürücüsü Lezgin Hayva'nın üzerinde uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 835 lira ile cep telefonu ve 2 sim kartı ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada dorsesinin sırt kısmında, eklenti şeklinde 2 metre 45 santimetre uzunluğunda, 34 santimetre derinliğinde bir zula bulunduğu, burada da 600 paket içinde 308 kilogram 800 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDIĞI ANLATILDI

TIR'a yuşturucu madde naklinde kullanılması nedeniyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Mart günü kararı ile el koyulduğu ifade edilen iddianamede, şüpheli Lezgin Hayva'nın poliste ve hakimlikte susma hakkını kullandığı hatırlatıldı. İddianamede ele geçirilen uyuşturucu maddelerden bir kısmının 6-MAM, bir kısmının ise eroin olduğu belirtildi.

15 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise, şüphelinin suça konu uyuşturucu maddeleri ticari amaçlı olarak satmak ya da başkalarına uyuşturucu madde temin etmek amacıyla satın aldığı, bu maksatla yanında bulundurduğu kaydedilerek, Lezgin Hayva'nın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiö suçundan 15 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.