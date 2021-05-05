308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika

308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

05.05.2021 12:22

TUZLA'da 48 milyon lira değerindeki 308 kilogram uyuşturucuyla yakalanan TIR şoförü Lezgin Hayva hakkında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TUZLA'da 48 milyon lira değerindeki 308 kilogram uyuşturucuyla yakalanan TIR şoförü Lezgin Hayva hakkında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede polis ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda 63 FM 355 çekici ve 31 DS 226 dorse plakalı TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu ticareti gerçekleştirileceği yönünde bilgi alındığı, 3 Mart günü, suça konu aracın görüldüğü Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Battı Caddesi üzerinde durdurulduğu anlatıldı.

TIR'DA ZULA YAPILMIŞ

TIR sürücüsü Lezgin Hayva'nın üzerinde uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 835 lira ile cep telefonu ve 2 sim kartı ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada dorsesinin sırt kısmında, eklenti şeklinde 2 metre 45 santimetre uzunluğunda, 34 santimetre derinliğinde bir zula bulunduğu, burada da 600 paket içinde 308 kilogram 800 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDIĞI ANLATILDI

TIR'a yuşturucu madde naklinde kullanılması nedeniyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Mart günü kararı ile el koyulduğu ifade edilen iddianamede, şüpheli Lezgin Hayva'nın poliste ve hakimlikte susma hakkını kullandığı hatırlatıldı. İddianamede ele geçirilen uyuşturucu maddelerden bir kısmının 6-MAM, bir kısmının ise eroin olduğu belirtildi.

15 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise, şüphelinin suça konu uyuşturucu maddeleri ticari amaçlı olarak satmak ya da başkalarına uyuşturucu madde temin etmek amacıyla satın aldığı, bu maksatla yanında bulundurduğu kaydedilerek, Lezgin Hayva'nın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiö suçundan 15 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI
308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI
308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI
308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Uyuşturucu, Cumhuriyet, Eroin, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
14:36 Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı
14:32 Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!
14:27 Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı         
14:31
Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor         
14:27
Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma         
14:05
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü         
12:07
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:42:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 308 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement