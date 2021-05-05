Tuzla'da tırla 308 kilo uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şoföre 15 yıl hapis istemi - Son Dakika

Tuzla'da tırla 308 kilo uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şoföre 15 yıl hapis istemi

İSTANBUL - Tuzla'da bir tırda yaklaşık 48 milyon lira piyasa değerinde, 308 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan tır şoförü hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan en az 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Tuzla'da 3 Mart 2021 tarihinde durdurulan bir tırda 48 milyon lira piyasa değerinde, 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan araç sürücüsü Lezgin Hayva hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suça konu aracın Tuzla Aydınlı Mahallesi Batı Caddesi üzerinde seyir halinde görülmesine üzerine durdurulduğu anlatıldı. Alınan arama kararı gereğince araç sürücüsü Lezgin Hayva'nın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 835 lira para, iletişim aracı olarak kullandığı 1 adet cep telefonu ve 2 adet sim kartı ele geçirildiği belirtildi.

Çekici ve dorseye el konuldu

Narkotik detektör köpeği ile tırda yapılan aramalarda, tırın dorse kısmında toplam 600 paket, daralı ağırlığı 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, 63 FM 355 çekici ve 31 DS 226 dorse plakalı tırın zula oluşturularak uyuşturucu madde naklinde kullanılması nedeniyle suça konu araca mahkeme kararıyla el koyma işlemi yapıldığı aktarıldı.

Susma hakkını kullandı

Şüphelinin ifadesinde susma hakkını kullanarak herhangi bir beyanda bulunmadığının vurgulandığı iddianamede, dosya içerisinde bulunan ekspertiz raporuna göre ele geçirilen maddelerin bir kısmının uyuşturucu maddelerden '6-MAM', bir kısmının ise 'eroin' olduğunun belirlendiği anlatıldı. İddianamede şüpheli Lezgin Hayva'nın suça konu uyuşturucu maddeleri ticari amaçlı olarak satmak ya da başkalarına uyuşturucu madde temin etmek amacıyla satın aldığı, bu maksatla yanında bulundurduğu ve naklettiği belirtildi.

En az 15 yıl hapsi istendi

Tutuklu şüpheli Hayva'nın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.