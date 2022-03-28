Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

28.03.2022 10:09
Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Tuzla'da tırlar ile taşınan büyük gemi parçaları nedeniyle E-5 karayolu İçmeler köprüsü üzerindeki yolun 2 gündür trafiğe kapalı olması, sürücülere zor anlar yaşattı.

Tuzla'da tırlar ile taşınan büyük gemi parçaları nedeniyle E-5 karayolu İçmeler köprüsü üzerindeki yolun 2 gündür trafiğe kapalı olması, sürücülere zor anlar yaşattı. Aşırı büyük gemi parçalarının taşınması nedeniyle kapanan yol havadan görüntülendi.

Tuzla'da gemi imalatı yapılan bir firma tarafından tırlar üzerinde taşınan aşırı büyük gemi parçalarının taşınmasıyla iddiaya göre yol kenarında bulunan trafik levhaları ve ağaçlar zarar gördü. Tuzla İçmeler köprüsü üzerinde tırlarda taşınan büyük gemi parçaları, Marmaray'a bağlı tel örgü engeline takılınca tır şoförleri kontak kapatmak zorunda kaldı. İki gün boyunca trafiğe kapatılan yolda firma ekiplerinin Marmaray'a ait tel örgülerini söktüğü görülürken kapanan yol nedeniyle sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yolda trafiğin akışının sağlanamaması nedeniyle trafik farklı güzergahlar üzerinden sağlandı. Polis ekiplerinin ise taşınan gemi parçalarının etrafına güvenlik şeridi çektiği görüldü. Gemi parçası taşıyan tırların gece saatlerinde yoldan geçtiği ve yolun tekrar açıldığı öğrenildi.

Öte yandan, taşınan aşırı büyük gemi parçaları ve trafiğe kapatılan yol dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

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Marmaray, Tuzla, Gemi, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da tırlarla taşınan gemi parçaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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