Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tuzla'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Üniversite Caddesi'nde, Tarık B. idaresindeki 06 LSS 94 plakalı otomobil ile Esin S'nin kullandığı 16 AC 1919 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçtaki kişiler sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağılık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önemi alırken, itfaiye ekipleri, Esin S, yanındaki Hazal K. ile diğer araçta bulunan Büşra T, Tarık B. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi kurtardı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Tarık B'nin yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Üniversite Caddesi, Tuzla, Güncel
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