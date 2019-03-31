Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tuzla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tuzla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne giden Ahmet K. idaresindeki 34 FA 6142 plakalı araç, 48 DE 216 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan Ahmet K, araç içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Ankara, D-100 Karayolu, Tuzla, Güncel
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